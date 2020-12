Tomado-fabriek staat op vervuilde grond: dáárom moet ie gesloopt worden

Er staat een koper klaar om de locatie eind 2021 van Mentha Capital over te nemen: de gemeente Etten-Leur. Maar die accepteert de grond pas als die schoon en bouwrijp wordt opgeleverd, is afgesproken. Volgens een gemeentewoordvoerder ligt er een vervuilde laag van ongeveer anderhalve meter dik pal onder de fabriek. In die grond zitten oliën en ontvettende chemicaliën die vroeger in de fabriek zijn gebruikt, die moeten worden weggehaald.

,,Wij hebben gezegd: wij willen deze grond hebben”, zegt de woordvoerder. ,,Maar daarvoor moet ie gesaneerd worden. Hoe dat precies gebeurt ligt bij de huidige eigenaar en niet bij ons.”

Quote Wat er straks komt is nog niet bekend; wel is duidelijk dat sommigen het liefst willen behouden wat er nu staat

Wat er in de toekomst op de plek van de oude Tomado-fabriek komt is overigens niet bekend, dat plan moet nog ontwikkeld worden. Wat wel duidelijk is, is dat een aantal mensen het liefst zou zien dat het grootste gebouw op het terrein ‘gewoon’ kan blijven. Zo verzet Erfgoed Heemschut zich tegen de sloop: een landelijke vereniging die zich inzet voor het behoud van cultureel erfgoed.

De oude fabriek is namelijk een ontwerp van architect Hugh Maaskant, die verder onder andere de Euromast en de pier in Scheveningen bedacht. Veel andere gebouwen van Maaskant hebben een beschermde status, deze fabriek op het industrieterrein in Etten-Leur niet. Toch hoopt behalve Erfgoed Heemschut bijvoorbeeld ook de lokale heemkundekring dat het gebouw nog ‘gered’ kan worden. Zij willen graag met de gemeente in gesprek om te kijken of er misschien tóch opties zijn om de locatie te herontwikkelen met behoud van het fabrieksgebouw.

De sloop van het pand staat volgens Mentha Capital gepland voor over een paar maanden.