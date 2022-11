Toeristenbelasting Etten-Leur: ondernemers krijgen mogelijkheid bedrag jaar later in een keer te voldoen

ETTEN-LEUR - Etten-Leur voert vanaf komend jaar toeristenbelasting in. Ondernemers betalen anderhalve euro per persoon per overnachting in hotel, bed and breakfast of airbnb en een euro per persoon per nacht in camping of jachthaven.

Over deze vorm van belasting is in Etten-Leur lange tijd veel te doen geweest, maar inmiddels heeft de gemeente er toch afspraken over gemaakt met ondernemers.

De Belastingsamenwerking West-Brabant int. Ze stuurt normaal gesproken een voorlopige aanslag die ondernemers in elf termijnen kunnen betalen. In het begin van het daaropvolgende jaar valt de definitieve aanslag in de bus.

Uitstel

Aan ondernemers wordt de mogelijkheid geboden om voor 2023 geen voorlopige aanslag op te leggen maar alleen een definitieve in het jaar daarop. Voordeel is dat ze uitstel hebben om toeristenbelasting te betalen, maar gevolg is dan wel dat het hele bedrag over 2023 na bepaling van de definitieve aanslag in 2024 in een keer betaald moet worden.

Controles

De gemeente zat vorige maand met ondernemers over dit onderwerp aan tafel. Daarbij kwam ook de registratie van overnachtingen ter sprake. Ieder doet dat op zijn of haar manier. BWB controleert. Als uit zo'n controle zou blijken dat een registratie niet naar behoren is, dan wordt de ondernemer - zegt de gemeente - geholpen en niet meteen beboet of iets dergelijks.

Juiste aangifte

De ondernemer wordt dan in de gelegenheid gesteld zijn of haar administratie zodanig in te richten of aan te passen dat er in de toekomst wel een juiste aangifte ingediend kan worden die ook nog controleerbaar is.

Medewerkers van de BWB hebben tijdens de bijeenkomst met de ondernemers ook nog een korte demonstratie gegeven van het digitale aangifte-proces, waarbij gebruik wordt gemaakt van eHerkenning. Deze demonstratie gaf geen aanleiding voor nadere vragen.