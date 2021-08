Toeristen weten Etten-Leur te vinden: ‘Van Gogh is wel de trekker, maar we hebben hier nog véél meer’

Elly Van Haperen, een van de vele vrijwilligers die de Etten-Leur City Shop en zijn Toeristisch Informatiepunt bemant, wijdt dat mede aan het aantal mensen dat de vakantie in Nederland doorbrengt. Maar ook Duitsers, Belgen en Engelsen komen door de deur. ,,Of Poolse jongeren die hier als seizoenarbeiders werken” vertelt ze. ,,Dat zijn vooral studenten die wel geïnteresseerd zijn in Van Gogh en daarnaast graag een souvenirtje mee naar huis nemen.



De bezoekers komen veelal van omliggende campings en pakken de fiets, waarbij met de huidige e-bikes niet op een kilometertje meer of minder wordt gekeken. Zij melden zich bij het Informatiepunt voor tips over museumbezoek, stadswandelingen, wandel- of fietsroutes. Bijvoorbeeld ‘wandelen vanaf de moeierboom’ met vijf routes naar verschillende natuurgebieden of de Knotwilgenroute op de fiets langs de Knotwilgen aan de Laakse Vaart waar Van Gogh zo gek op was. ,,Want” zegt Pierre Van Damme, coördinator informatievoorziening, ,,Van Gogh is wel de trekker, maar we hebben nog véél meer in Etten-Leur.’’