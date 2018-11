Toerist vindt Etten-Leur ‘gezellig, leuk, mooi en goed’

ETTEN-LEUR - ‘Fijn winkelen', is voor 71 procent van bezoekers van buiten de gemeente reden om opnieuw naar Etten-Leur te komen. Die bezoekers zijn over het algemeen positief over de gemeente, maar als ze iets moeten noemen wat ze minder waarderen, dan is dat het betaald parkeren, losliggende tegels in het winkelgebied en het beperkte winkelaanbod.

Etten-Leur, zo blijkt uit onderzoek, wordt door de toerist ‘gezellig, leuk, mooi en goed’ gevonden. Een onderzoeksafdeling van de gemeente Oosterhout, al jaren bekend met de materie, heeft voor Etten-Leur onderzocht wat het economisch belang van toerisme is voor deze gemeente.

Werkgelegenheid

De toeristische sector in Etten-Leur bracht in 2017 bijna 7,1 miljoen euro binnen.Het verblijfstoerisme zorgt met 4,9 miljoen voor het grootste gedeelte van de lokale bestedingen. Het meeste geld komt terecht bij de plaatselijke horeca en logiesverstrekking (overnachtingen in bijvoorbeeld hotels of op campings). Ook de werkgelegenheid die met het toerisme gepaard gaat komt vooral bij deze sectoren terecht. Het gaat om 110 tot 120 banen en dat is zo'n half procent van de totale werkgelegenheid in Etten-Leur.

De ondernemers in het winkelhart kunnen een pluim op de eigen hoed steken, want uit een enquête onder 752 bezoekers (toeristen, dagjesmensen) in de periode juli tot en met september (gemiddelde leeftijd 53 jaar), bleek dat 42 procent naar Etten-leur kwam om te winkelen.

Slechts vijf procent van de ondervraagde toeristen bezocht in 2017 een festival of evenement. Zij die wel om die reden naar de gemeente kwamen, bezochten de kermis, de jaarmarkt, het zomerfestival of de rommelmarkt.

‘Leuk stadje’

Op de website Zoover, waar toeristen zowel accommodaties als steden in binnen- en buitenland kunnen beoordelen, krijgt Etten-Leur met een 8,0 een goed waardering. Op de site is onder andere te lezen ‘leuk stadje met gezellige terrasjes', ‘leuk centrum', ‘mooi overdekt winkelcentrum’ en, dat kunnen de buren in hun zak steken: ‘Breda en omgeving is leuk'.