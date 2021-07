Toename hoosbuien en hittegolven kan voor honderden miljoenen aan schade zorgen

In de gemeente Moerdijk schuilt het grootste risico in droogteschade aan funderingen, in Etten-Leur zou vooral waterschade aan en in gebouwen tot kosten kunnen leiden.

Extreem weer is van alle tijden, maar in de klimaatcrisis waarin we nu verkeren komen extremen wel vaker voor en kunnen ze hoger uitvallen. Zo is het aantal dagen met zware neerslag in Nederland de afgelopen 50 jaar bijna verdubbeld; klimaatmodellen voorspellen een verdere toename. Ook het aantal droogtes en hittegolven stijgt.

De Klimaat­scha­de­schat­ter geeft geen totaal­beeld van de schadekos­ten door klimaatver­an­de­ring, eerder een ondergrens

Zulke weersextremen veroorzaken schade. Een aantal organisaties dat onderzoek doet naar effecten van klimaatverandering, waaronder TNO, het RIVM en Deltares, heeft data samengebracht in een ‘Klimaatschadeschatter’. Op die openbare site is per gemeente een schatting te vinden van de kosten waarvoor weersextremen tussen 2018-2050 kunnen zorgen. Nog lang niet alle potentiële schadeposten zijn goed in beeld, geven de makers aan. De Klimaatschadeschatter geeft daarom ‘geen totaalbeeld van de schadekosten door klimaatverandering, eerder een ondergrens’.

De berekeningen laten overigens zien welke schade kan optreden zónder maatregelen om die te voorkomen. Ze verduidelijken dus vooral hoe investeringen in klimaatadaptatie in verhouding staan tot de daardoor vermeden schade.

De makers vergelijken een situatie waarin het klimaat vanaf 2018 hetzelfde zou blijven (voor de goede orde: dat is niet het geval) met een KNMI-klimaatscenario waarin dat tot 2050 sterk verandert. De schadeschatter vergelijkt vervolgens de kosten die in beide situaties te verwachten zijn.

Financiële tikken

Daaruit blijkt dat in Moerdijk vooral droogte voor grote schade kan zorgen. In een klimaat zoals we dat nu kennen zou in droge tijden tot 2050 al tot 411 miljoen schade aan funderingen kunnen ontstaan; met een snel veranderend klimaat kan dat oplopen tot 728 miljoen euro. Dat heeft onder meer te maken met het bodemtype onder die gemeente. Ook de landbouwsector kan financiële tikken krijgen bij terugkerende droogte.

In Etten-Leur is het risico op droogteschade kleiner. Maar daar kunnen overvloedige regen en hagel juist weer voor veel schade zorgen. In een gelijkblijvend klimaat zouden extreme buien tot 2050 tussen de 42 en 100 miljoen euro aan waterschade veroorzaken; in een doorwarmend klimaat zit dat tussen de 62 en 250 miljoen euro.