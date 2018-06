Toekomst streekomroep Ons West-Brabant onzeker

ETTEN-LEUR - De toekomst van de financieel noodlijdende streekomroep Ons West-Brabant is uiterst onzeker. De begroting van de regionale omroep laat de komende vier jaar een fors tekort zien. De gemeenten Etten-leur, Moerdijk en Halderberge lijken bereid eenmalig extra geld in de omroep te stoppen, maar zeker geen vier jaar.

De gemeenteraad van Etten-leur reageerde deze week zeer kritisch op het voorstel om dit jaar bijna 52.000 euro extra geld te steken in de streekomroep. Ons West-Brabant is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Etten-Leur, Moerdijk, Halderberge en Zundert en zendt sinds vorig najaar uit. De omroep heeft dit jaar 113.000 euro aan inkomsten, maar geeft volgens de begroting 270.000 euro uit.

Tekort

Het tekort van bijna 160.000 euro mogen de vier gemeenten ophoesten. Het extra geld is met name nodig voor de inrichting van een nieuwscentrum. Drie gemeenten gaan met frisse tegenzin waarschijnlijk akkoord met de financiële impuls voor een jaar, Zundert praat begin juli in een extra commissievergadering over het voorstel.

Vraagtekens

De Etten-Leurse politiek zet grote vraagtekens bij de ingediende begroting van de omroep, die verwacht dat de reclame-inkomsten de komende jaren stijgen van 30.000 euro dit jaar naar ruim 200.000 euro over vier jaar. ,,Hoe realistisch is dat", vroeg Hans Wierema (PvdA) zich af. ,,Er moet aan de kostenkant iets veranderen, anders is de eenmalige bijdrage weggegooid geld." Het CDA vreest dat 'eenmalig' niet echt eenmalig is. ,,Als we nu geld geven, dan is dat eigenlijk voor meerdere jaren", stelde Mariette Nooijens.

Quote We voorzien een bodemloze put Lia Boeren

Dat is reden voor Ons Etten-leur tegen de financiële injectie te stemmen. ,,We voorzien een bodemloze put, zelfs na vier jaar zal er geld bij moeten", stelde Lia Boeren. VVD en D66 hechten waarde aan het voortbestaan van de omroep, maar niet tegen elke prijs.

GroenLinks wil zeker weten dat de extra bijdrage echt maar voor een jaar is en bereidt een amendement voor dat in de raad van 2 juli, als een definitief besluit genomen wordt, aan bod komt.

Onaanvaardbaar