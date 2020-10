Toekomst mogelijk nog zwaarder voor Nobelaer Etten-Leur

ETTEN-LEUR - Cultuurcentrum Nieuwe Nobelaer in Etten-Leur moet mogelijk nóg meer bezuinigen dan de acht ton waar al overeenstemming over was. ,,Áls dat doorgaat, en we zijn er over in gesprek, dan heeft dat gevolgen voor activiteiten en dienstverlening", zegt de directie.

Het hing al in de lucht, maar bedragen waren nog niet naar buiten gebracht. Nu wel, in de gemeentebegroting 2021, die burgemeester en wethouders afgelopen maandag presenteerden.

Acht ton

Daarin staat dat Nieuwe Nobelaer bij de ingebruikname van de nieuwbouw aan de Parklaan begin 2022 vijf ton meer huur gaat betalen en drie ton minder subsidie ontvangt. Acht ton dus in zijn totaliteit. Dat was afgesproken toen de gemeenteraad akkoord ging met de nieuwbouwplannen.

Op grond van die cijfers én de gevolgen van corona besloot directeur/bestuurder Hilda Vliegenthart recent om een plan van aanpak in te dienen bij de ondernemingsraad. Dat plan gaat uit van een vertrek van een kwart van de personeelsleden in vaste dienst. Een vervroegd vertrek, vanwege corona. Want het stond dus al op de agenda.

Naar nu blijkt wordt van Vliegenthart een nog verdergaande bezuiniging verwacht. De subsidie wordt in 2021 en 2022 nog eens extra met een ton verlaagd.

,,Voor de jaren 2023 en 2024 kijken we met Nieuwe Nobelaer naar nog een extra verlaging van een kwart miljoen euro per jaar. Dit nemen we nu wel alvast als een taakstelling op in onze begroting", aldus B en W in de begroting.

Vliegenthart zegt in een reactie dat ze over deze voornemens in gesprek is met de verantwoordelijke wethouder. Dat is Ger de Weert (CDA). ,,Samen met hem kijken we wat de mogelijkheden en de onmogelijkheden zijn", zegt de directeur.

Totaal pakket

Op de gesprekken gaat ze inhoudelijk verder niet in, maar dat er gevolgen zijn voor activiteiten en dienstverlening staat in dat geval wel vast. ,,Van ons wordt een totaal pakket aan diensten en activiteiten verwacht, met daar aan gekoppelde prestatie-indicatoren waarover we eens in de drie maanden verantwoording afleggen.”

Als er dus verder bezuinigd wordt op het budget dat het cultuurcentrum ontvangt, zal dat pakket opnieuw tegen het licht gehouden moeten worden.

Onder Nieuwe Nobelaer vallen een bibliotheek, kunsteducatie en -onderwijs, een speelotheek, poppodium, evenementen en een middelgroot theater.