Toekomst Leurse Winterfair hangt aan zijden draadje

ETTEN-LEUR - Het is nog even de vraag of er een vijfde editie van de Leurse Winterfair gaat komen. "We moeten ons oor maar eens te luister leggen bij de marktkraamhouders en onszelf maar eens even achter beide oren krabben", zei Ton Stoop zaterdag aan het begin van de avond. Mede-organisator Jacques Lardenoy zei precies 24 uur later: "Ik ben op zich best tevreden, de sfeer was goed. Maar ja, ik had er wel meer van verwacht."