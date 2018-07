Toch geen Tiny Forest in Etten-Leur

1,85 miljoen

Te snel

Tot 17 juli kunnen gemeenten zich inschrijven voor het project. Een aantal partijen vond dit te snel. ,,Wij zijn best positief over dit plan, maar het is nog iets te vroeg om akkoord te gaan", aldus Edgar de Jager (VVD). Dat vond ook Jürgen van Hulst (CDA). Hij pleitte ervoor om eerst in overleg te gaan met inwoners en organisaties over eventuele locaties. ,,Zij weten namelijk niet welke locaties in aanmerking komen. Daarna kunnen we plannen maken." Algemeen Plaatselijk Belang was met name benieuwd naar de financiële consequenties.