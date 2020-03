Timing voor emigratie naar Italië had voor deze Etten-Leurse familie niet slechter gekund

Huisartsen openen isolatie­prak­tijk: ‘Als we mazzel hebben, is het helemaal niet nodig’

10:38 ZEVENBERGEN/ETTEN-LEUR - Huisartsen in de regio treffen maatregelen om de verwachte toestroom van patiënten in goede banen te leiden. In Zevenbergen komt een speciale praktijk voor cliënten met luchtwegklachten. In Etten‐Leur verkast de huisartsenpost tijdelijk naar de polikliniek van Bravis, waar meer ruimte is.