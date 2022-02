Tijdelijke escape room met bevrijdingsthema bij Scouting Paulus

Leden van de Etten-Leurse scouting konden de escape room de afgelopen periode al bezoeken. Tussen 8 maart en 3 april kunnen ook mensen die geen lid zijn een tijdslot reserveren.

Eindelijk!

De scouting bouwde in 2019 ook al eens een eigen escape room; die viel toen zo goed in de smaak, dat herhaling voor de hand lag. ,,We zijn in 2020 al begonnen met de voorbereidingen voor deze escape room, die een oorlogsthema heeft”, zegt Vera van Rooij van de scouting. ,,Maar door de coronacrisis hebben we hem in 2020 en 2021 uiteindelijk niet kunnen openen. Nu is het eindelijk zo ver.”

Escape room ‘De Bevrijding’ is gebouwd in een ruimte van De Blokhut aan de Kokkestraat en biedt plaats aan 2 tot 6 personen. Deze escape room duurt maximaal 46 minuten en is geschikt voor deelnemers vanaf 7 jaar. Reserveren kan online, via de site paulusescaperoom.nl. Het kost 10 euro per persoon om hier je weg naar het gewenste eindresultaat te denken en puzzelen; daar is een drankje bij inbegrepen.

Sabotage verhelpen

De eerste Paulus-escape room in 2019 had een detectivethema. Dit keer reizen deelnemers terug in de tijd, naar het moment nét voordat Nederland in 1945 de bevrijding kon vieren. Daar moeten zij ervoor zorgen dat de laatste sabotage-acties van de Duitsers het bevrijdingsfeest niet in de weg zitten.

Wie de escape room in maart niet bezoekt, heeft zijn kans definitief gemist. Na 3 april wordt de speciale ruimte weer afgebroken, daarna keert hij niet in meer in de huidige vorm terug aan de Kokkestraat.