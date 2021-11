‘Tijd voor vers bloed’: Djuna Maes (34) kandidaat-lijsttrekker voor GroenLinks en PvdA

De PvdA en GroenLinks gaan in Etten-Leur als één partij die verkiezingen in, met één kandidatenlijst. Hans Wierema, PvdA-fractievoorzitter en de voorgestelde nummer 2, heeft veel vertrouwen in Maes. ,,We kennen haar kwaliteiten. Bovendien is het tijd voor vers bloed. We willen inwoners van alle leeftijden en achtergronden vertegenwoordigen en daar past een jongere lijsttrekker bij.”