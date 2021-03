Tijd voor Tomado tikt door: ‘Als ze er voor toekomst maar iets van leren....’

Hoe duurzaam is jouw bedrijf? Studenten Avans zoeken het uit

28 maart BREDA - Hoe duurzaam is het bedrijfsleven in de regio Breda? En weten bedrijven zelf wel in hoeverre ze al een bijdrage leveren aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties? Studenten Bedrijfskunde van Avans Hogeschool gaan op zoek naar antwoorden op die vragen en ondernemers helpen de stap naar verdere verduurzaming te maken.