‘Tijd voor actie, anders wordt Etten-Leur een slaapstad’, ambitieuze plannen voor winkelhart

Fikke is voorstander van een Bedrijven Investerings Zone, een gezamenlijke investering in het (aantrekkelijker maken van) het winkelgebied. Dat ondernemers in het centrum het al jaren moeilijk eens kunnen worden over tal van zaken die daar spelen, vindt hij niet meer ter zake doen.



,,We moeten vooruit kijken. Anders staan we er over een jaar of vijf heel slecht voor. Dan is Etten-Leur een dorp waar mensen van een jaar of 30, 40 graag wonen omdat de huizen in steden als Breda en Rotterdam te duur zijn. Maar die steden zullen ze wel blijven zien als hun thuis. Etten-Leur zal dan een slaapstad zijn, waar je als (horeca-)ondernemer je brood niet meer kunt verdienen.”