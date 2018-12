Tijd van je leven start in Etten-Leur en Fijnaart

Het project in Etten-Leur start met twee informatiebijeenkomsten, op woensdag 16 januari in basisschool De Hasselbraam (13.30 tot 14.30 uur) en brede school De Pijler (van 15.00 tot 16.00 uur). Aanmelden is mogelijk via https://bit.ly/2Gw6NA7. Tijdens de bijeenkomsten krijgen ouderen en (zorg)professionals uitleg over het project.

Onderling contact

Tijd van je leven is ontwikkeld om de kwaliteit van het leven van ouderen te verbeteren door creatieve tijdsbesteding. Hierdoor ontstaat meer onderling contact waardoor de mogelijke eenzaamheid onder ouderen wordt tegengegaan. Kunst speelt hierbij een belangrijke rol. In het project werken de GGD, culturele instellingen, kunstenaars en zorginstellingen samen. Het project wordt uitgerold in de wijken en verzorgingstehuizen aangesloten bij de deelnemende gemeenten.

Etten-Leur kent nog een project dat zich richt op de eenzame mensen (ouderen én jongeren). Present in Vriendschap begon als een burgerinitiatief in de wijk Hooghuis en is de afgelopen jaren als een olievlek verspreid over heel Etten-Leur. Het doel is eenzaamheid onder inwoners te voorkomen en te bestrijden. Vrijwilligers (presentwerkers) zetten zich in om mensen die vereenzamen (presentvragers) bij te staan, maar ook om presentvragers met elkaar in contact te brengen zodat een vriendenkring opgebouwd kan worden en isolement voorkomen.

Dit jaar hebben presentwerkers tussen de zestig en zeventig bezoeken afgelegd, zegt voorzitter Jan Meeuwisse. ,,Maar als we meer vrijwilligers hadden gehad, hadden we in een nog veel grotere behoefte kunnen voorzien. Dat is het probleem namelijk, om voldoende vrijwilligers te vinden.”