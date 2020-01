Tien kinderen in één huis: en nóg wil Daphne meer jonge mensen een plekje bieden

Zorgopleiding

Gezinshuizen zijn er voor kinderen met problematiek die te ernstig is voor reguliere pleegouders, maar te licht voor een plek in een leef- of behandelgroep. Ook in een gezinshuis wonen kinderen in een gezinssituatie, net als bij pleegouders. Het verschil? In een gezinshuis heeft (een deel van) die pleegouders een relevante opleiding in de zorg.