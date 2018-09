Theatergroep Max Mini speelt hilarische 'Soap'

Poll Geeft Vincents Bed & Bistro té veel kleur aan Et­ten-Leur?

12 september ETTEN-LEUR - Wie over de Markt in Etten-Leur loopt, kan er niet meer omheen. De gevel van Vincents Bed & Bistro is geel geschilderd. Het is bedoeld als knipoog naar het verleden van Vincent van Gogh in Etten-Leur, de plek waar hij zijn talenten ontdekte. Maar niet iedereen is te spreken over de 'dominante' kleur op de Markt.