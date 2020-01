Theatergroep Max Mini gooit het roer om

Wat volgde was een periode van zelfreflectie. Samen met de tachtig verenigingsleden overlegde de organisatie hoe het nu verder moest met de voorstellingen. In de laatste maanden van 2019 werd de knoop doorgehakt: Max Mini gaat nu iedere twee jaar een musical opvoeren, met een andersoortige productie in de tussenjaren. De vereniging heeft hiervoor de Maxi- en Mini-jaren in het leven geroepen; Maxi-jaren is er de musical, in de Mini-jaren zijn de andere productievormen. Op deze manier wil de vereniging de kwaliteit van de producties beter handhaven. Dit jaar is zo’n Mini-jaar, daarom komt Max Mini in juni met een musicalconcert.