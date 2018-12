Theatergroep Josjes uit Etten-Leur sleept met poster voor ‘Shrek the musical’ publieksprijs binnen bij AMA

Et­ten-Leur­se schrijf­ster Mary van Duuren signeert haar boeken bij The Readshop in haar woonplaats

10 december ETTEN-LEUR - De Etten-Leurse schrijftster Mary van Duuren geeft zaterdag een signeersessie in The Readshop in het winkelcentrum in haar woonplaats. Dat gebeurt tussen 14.00 en 15.30 uur. De 55-jarige Van Duuren heeft inmiddels drie boeken op haar naam staan. De meest recente is ‘De schittering in de diepte’. Dat boek gaat over een terroristische aanslag in Brussel. Hoewel het fictie is heeft de schrijfster zich wel laten inspireren door de gebeurtenissen die in 2001 plaatsvonden in de Belgische hoofdstad. Naar aanleiding van het verschijnen van ‘De schittering in de diepte’ is de Etten-Leurse inmiddels te gast geweest in verschillende radio- en televisieprogramma's bij regionale zenders. Dat is in de smaak gevallen. ,,Een paar jaar geleden kon ik hier alleen maar van dromen”, zegt Van Duuren. ,,Al die media-aandacht is fantastisch en ik geniet er met volle teugen van.”