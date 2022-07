Theaterfotograaf Deen van Meer veroverde vanuit Etten-Leur de wereld: ‘Ik wil mensen zélf laten kijken’

Einde in zicht: ‘In elk geval voor deze locatie, misschien wel voor de hele Samentuin’

ETTEN-LEUR - Binnen drie maanden rijden de eerste werkvoertuigen over de grond waarop nu de Samentuin ligt. En daarmee begint de tijd voor die buurt- en schooltuin in Etten-Leur nu wel érg te dringen. ,,Ons einde is in zicht.”

13 juli