Terrein rondom KPN-centrale eindelijk schoon, maar voor hoelang?

Woongenot

Afgelopen september stond het onkruid rondom de centrale zeker een meter hoog. Het tastte het woongenot van de buurt aan. De gemeente wees naar de KPN, eigenaar van de centrale en die gaf niet thuis stelden buurtbewoners toen. Na een artikel in deze krant was de KPN er snel bij. De gemeente beloofde vervolgens de bomen en struiken op het plein te snoeien. Ook dat werk bleef liggen. Totdat Ons Etten-Leur er recent schriftelijk aandacht voor vroeg bij de gemeente. ,,Daags erna stond er meteen iemand te snoeien, vuil te rapen en kwam er een veegmachine. Het ziet er nu keurig uit. Ik mag nu niet klagen", zegt De Bruijn. ,,Maar liever had ik gezien dat er nieuwe struiken waren gekomen die niet zo groot worden als deze. Want er is nu gesnoeid, maar dat groeit natuurlijk weer aan." Volgens De Bruijn zou vanuit het werkvoorzieningschap er nu elke maand aandacht moeten komen voor het groen. ,,Maar dat is even afwachten."