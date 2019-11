Tennissters TC Etten naar Spanje voor senioren-EK

Tennisavontuur

Ze betalen zelf voor hun Spaanse tennisavontuur, vertelt Panis. ,,We hoopten eerst nog op een bijdrage van de KNLTB, maar die zat er niet in. En we vinden dit zelf eigenlijk ook zo leuk, dat we het geen probleem vonden de vlucht en het verblijf dan maar zelf te betalen.‘’

Ook als we niet hoog eindigen, hebben we in elk geval een leuke week in Spanje gehad

Leuke week

Volgens Panis weten de tennissters uit Etten-Leur niet precies wat ze in Spanje te wachten staat. ,,We kenden dit toernooi nog niet. We weten niet wat het niveau van de andere teams is, of wat voor eindresultaat we kunnen verwachten. We gaan gewoon ons best doen. En ook als we niet hoog eindigen, hebben we in ieder geval een leuke week in Spanje gehad.‘’