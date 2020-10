Teleurstelling en verdriet om sluiting Kofschip Etten-Leur

ETTEN-LEUR - Teleurgestelde reacties maandagmiddag op de sluiting eind dit schooljaar van 't Kofschip, school in brede school het Voortouw in Etten-Leur.

,,De meeste ouders zijn heel verdrietig", zegt directeur Esther de Wit. ,,Voor een deel zijn ze door het nieuws overvallen, al zagen ze het wel aankomen. Maar je wil het niet zien. Wij als team ook niet. Iedereen is tevreden over de school, de inspectie incluis. Helaas zitten we in een krimpende wijk, de twee andere scholen in het gebouw hebben ook in totaal drie groepen leerlingen minder.”

,,‘t Kofschip heeft dit jaar 37 leerlingen. Daarvan zwaaien er tien af na dit jaar. In groep 1 zit één leerling, nieuwe aanmeldingen zijn er niet. Scholen moeten het wat imago betreft veel van mond-tot-mondreclame hebben. Met steeds minder leerlingen zijn er ook steeds minder 'monden'.”

,,Ook de staat waarin het gebouw verkeert helpt niet mee", vervolgt De Wit. ,,Al twee jaar overal bouwhekken. Dat is zuur.”

't Kofschip biedt onderwijs aan kinderen die in grote groepen niet tot hun recht komen. Op de Facebookpagina van de school staan al veel steunbetuigingen. ,,In een tijd waarin iedereen graag wil dat zijn kind geen nummer is, heeft deze school echt wat te bieden", schrijft Joyce Maas. ,,Jammer dat zoveel ouders deze mooie school over het hoofd hebben gezien!"

,,Een school die echt voor ieder kind het verschil maakt", vult Tanja Nijhof aan. ‘Een groot gemis voor Etten-Leur', vinden anderen.

Volledig scherm Na dit schooljaar sluit basisschool 't Kofschip. De school huist aan het Slagveld in wijk de Keen, in brede school het Voortouw, met nog twee andere basisscholen: De Toverlaars (LeerSaam) en De Pontus (SKPOEL). Volgens de gemeente blijkt ‘die combinatie van onderwijspartijen in één gebouw in de praktijk een uitdaging.’ © Pix4Profs/Marcel Otterspeer

Intussen heeft bestuurder Arnoud Wever van koepel PCPO (Protestants Christelijk Primair Onderwijs) positief advies van de MR.

,,Iedereen is geschokt. We hebben daar een goede school staan, met een goede kwaliteit van onderwijs. Geld heeft geen enkele rol gespeeld in deze beslissing, anders had ik twee jaar geleden het besluit al genomen", zegt Wever.

,,Mijn voorganger hád dat ook al gedaan. Dat is teruggedraaid, waarna we veel in de school en de leermiddelen hebben geïnvesteerd. De ouders, het team, het bestuur; iedereen geloofde echt in de school. Helaas moet je ergens een streep trekken.”

Voor wethouder Kees van Aert kwam het besluit totaal onverwachts, ‘ondanks intensief overleg’ dat hij met de drie scholenkoepels in het Voortouw voerde en het gegeven dat het leerlingenaantal van 't Kofschip zo daalde.

De school begeleidt ouders en kinderen de komende maanden bij het vinden van de beste vervolgschool.