Teleurstelling bij Raats nu hij vijfde staat op de kieslijst voor Leefbaar Etten-Leur

Verrast

De felbegeerde tweede plek achter Roks, is nu ingenomen door de 75-jarige Piet van Hoof. ,,Van Hoof is echt beloond voor zijn harde werken", zegt Roks. ,,Als burgerraadslid heeft hij veel werk verzet op het sociale domein, de financiële dossiers en Nieuwe Nobelaer. Neemt niet weg dat ik verrast was door de vijfde plek van Raats."

Roks: ,,De lijst is heel democratisch samengesteld. De lijst is samengesteld door de eerste zes namen op de lijst. Ieder heeft zijn eigen lijst gemaakt. Daarna zijn we punten gaan tellen. Piet van Hoof had de minste punten en heeft daarom de tweede plek."

Coalitie

Leefbaar zet alles op alles om de komende vier jaar in de coalitie te komen. Roks verwacht vier raadszetels te halen. ,,Ik ga voor vijf, maar denk dat vier een realistisch aantal is." Wie er vervolgens in de raad komt, is nog maar de vraag. Sander Rademaker staat op de derde plek en Clasien de Regt, die zich bij Leefbaar heeft aangesloten staat op de vierde plek. ,,De Regt komt, denk ik, met voorkeurstemmen in de gemeenteraad. En dat zou ook zomaar voor Raats kunnen gelden." Als het Leefbaar lukt om in de coalitie te komen, dan is Louis Roks de beoogde wethouder.