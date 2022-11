Tejatergroep Snippers speelt ‘As it is in Heaven’

ZEVENBERGEN - In theaterzaal De Vlakte in De Borgh was het woensdag een drukte van belang. Het is de avond van de generale repetitie van ‘As it is in Heaven’ van Tejatergroep Snippers, die dit spel komend weekend gaat opvoeren.

De lichtman probeert allerlei lichtstanden uit, twee speelsters zetten op het podium de stoelen voor het zangkoor klaar en een andere speler zit in een hoek van de zaal met zijn tekstboek in zijn hand. De spanning is voelbaar, maar tegelijkertijd is de sfeer tussen de spelers onderling rustig. Ze bekijken en controleren elkaars kleding en slaan soms ter bemoediging een arm om elkaars schouders.

Oorspronkelijk een film

‘As it is in Heaven’ is oorspronkelijk een film van Kay Polak die internationaal furore maakte en later ook als toneelversie zijn sporen verdiend heeft. Twee spelers, Liesbeth van der Zel en David van Viegen, willen wel geïnterviewd worden over de inhoud van dit stuk, het repetitieproces, het kenmerkende van Snippers en hun eigen toneelambities. Beiden spelers hebben een rol in het zangkoor.

Liesbeth, die sinds 1994 lid is van Snippers, vindt het een prachtig stuk. Het laat zien dat veel mensen vastgeroest zijn in vaste patronen en systemen en dat zij zich daarvan moeten bevrijden. Ze moeten komen tot eigen keuzes.

Komend weekend wordt de voorstelling drie keer gespeeld.

David kan zich in deze opvatting vinden. Hij is lid sinds 2015 en afkomstig uit de jeugdmusicalgroep Snipperbende, een lokale leverancier van nieuw talent voor de volwassenengroep. David vindt dat hij in het spel een mooie rol heeft. Hij is een soort hulpje van het koor en de uitdaging is dat hij op een geloofwaardige manier een personage met een verstandelijke beperking moet spelen.

Beide spelers ervaren Snippers als een open vereniging waar iedereen de ruimte krijgt om met eigen inbreng te komen. Er zijn voortdurend gesprekken over de personages en over de werkwijze van repeteren. Regisseur Hans Hollander steekt veel tijd in het bespreken van het stuk met de groep voordat hij gaat spelen.

Serieuze hobby

Voor Liesbeth is toneelspelen een serieuze zaak. Ze geeft toe dat ze ‘eigenlijk niet zonder kan’ en dat ze zich graag bemoeit met allerlei zaken rondom een productie. Ze was niet voor niets lange tijd voorzitter van Snippers. Ook voor David is toneelspelen belangrijk. ‘Ik kan me niet voorstellen dat het er niet is’, zegt hij. Het niet kunnen spelen in coronatijd vond hij moeilijk.

Het is half acht, de regisseur roept de spelers op het speelvlak. ‘Geniet ervan’, geeft hij de spelers mee en het spel begint.