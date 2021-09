‘Tegenover honderden klagers staan er duizenden die met smacht wachten op huis in Etten-Leur’

Protest Omgevings­vi­sie Et­ten-Leur vindt gehoor: ‘Dié randweg? Veel te duur’

6:00 ETTEN-LEUR - De grote weerstand uit de buurt leidt tot een aangepast voorstel over de bouw van woningen in het plan Hoge Haansberg. En het heeft er ook alle schijn van dat de bewoners in de omgeving van de Bellendreef rustig kunnen gaan slapen.