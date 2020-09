Team Weerijs gooit hoge ogen, maar ‘helaas geen politiegala’

Weerijs (politieteam met werkgebied Etten-Leur, Zundert en het westelijk deel van Breda) werd in mei verkozen tot team van de maand , omdat het zo goed jaagt op crimineel vermogen. Geld afpakken van criminelen, dat is hun specialiteit.

Op 30 oktober zou Weerijs, met de andere teams van de maand, tijdens een groot gala in Doorn te horen krijgen of de prijs dit jaar naar Etten-Leur gaat. Maar vanwege corona gaat ook dát feest niet door.

Aanstaande maandag steken we de koppen weer bij elkaar en kijken we wat mogelijk is.

Op het gala worden jaarlijks tegen de 150 gasten ontvangen. Dat is dit jaar niet mogelijk. Maar de politie ziet ook niks in grotere teambijeenkomsten op locatie, waar de leden bijvoorbeeld via een videoverbinding kunnen horen of ze gewonnen hebben.

Bakker: ,,Aanstaande maandag steken we de koppen weer bij elkaar en kijken we wat (technisch) mogelijk is. Zeker is dat korpschef Henk van Essen de bokaal overhandigt. Maar hoe we het organiseren, dat bekijken we nog.”