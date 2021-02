‘Te weinig groen rond vier basisscholen Etten-Leur’

Geen askruisje, maar as strooien op voorhoofd

17 februari ETTEN-LEUR - Vanwege de coronamaatregelen streek pastor John van der Laer woensdagochtend in de Petruskerk geen kruisje van as op het voorhoofd van de parochianen, maar strooide hij de as over hun hoofden. Dat gebeurde op advies van het Vaticaan, het hoogste bestuursorgaan binnen de Rooms-Katholieke Kerk.