Te weinig buddy's in Etten-Leur en Moerdijk: ‘Mensen hebben weer behoefte aan een luisterend oor’

In de gemeente Etten-Leur valt het buddyproject onder ‘Zorg voor een ander’. In de gemeente Moerdijk hoort het bij Mantelzorg Moerdijk. Voor beide gemeentes geldt dat er te weinig vrijwilligers zijn. ,,Tijdens de intelligente lockdown was het stiller met de hulpvragen”, vertelt Rina Pals, consulent Buddyhulp in Etten-Leur. ,,Mensen waren voorzichtiger. Maar je merkt nu met de versoepelingen dat mensen weer naar buiten willen of behoefte hebben aan een luisterend oor.”

Extra ondersteuning

Quote Zo krijgt ook de familie wat extra ondersteu­ning Rina Pals, Surplus Een buddy kan dan hulp bieden. ,,Bijvoorbeeld voor een praatje of een andere activiteit, zoals een wandeling. Dat ligt geheel aan de hulpvraag vanuit de cliënt”, zegt Boudewijn in ‘t Veld, coördinator informele zorg in de gemeente Moerdijk. Pals legt uit dat buddy’s langsgaan bij mensen ‘waar het niet zo goed meegaat’, bijvoorbeeld door een beroerte, kanker of dementie, en die nog thuiswonen. ,,Zo krijgt ook de familie wat extra ondersteuning.”

Pals en In ‘t Veld merken dat er momenteel minder vrijwilligers actief zijn, bijvoorbeeld in verband met hun eigen gezondheid of die van familieleden. Wel zag In ‘t Veld tijdens corona veel buurtinitiatieven ontstaan. ,,Bijvoorbeeld Facebookpagina’s om elkaar te helpen. Er waren waarschijnlijk ook minder hulpvragen voor buddy’s, omdat mensen meer beroep op hun eigen netwerk konden doen.”

Minder aanmeldingen

Het vrijwilligerstekort speelt al langer, vertelt In ‘t Veld. ,,Een aantal jaar geleden zag je dat er veel vrijwilligers waren, maar dat is afgenomen. Hoe dat precies komt, weten we niet. Mogelijk door de hogere werkgelegenheid of doordat mensen hun tijd anders invullen.”

Quote Een aantal jaar geleden zag je dat er veel vrijwilli­gers waren, maar dat is afgenomen Boudewijn in 't Veld, Surplus

Wanneer iemand zich aanmeldt voor een van de buddyprojecten, wordt hij of zij gekoppeld aan een hulpvraag. ,,Wij gaan dan kijken of we een goede match kunnen vinden”, aldus Pals. ,,Er vindt een kennismaking plaats en als het langs twee kanten bevalt, start de samenwerking.” Buddy’s krijgen via Surplus een training, onkostenvergoeding en begeleiding.

Geïnteresseerden kunnen meer info vinden op de websites: mantelzorgmoerdijk.nl en zorgvooreenanderetten-leur.nl.