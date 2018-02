Te weinig aangepaste woningen voor gezinnen met gehandicapt kind of ouder

,,Er is een structureel tekort aan aangepaste woningen voor gezinnen waarvan ouder of kind een handicap heeft", schrijft Ons-Etten-Leur raadslid Björn Vaarwerk aan het college van B en W. ,,We kennen twee visueel gehandicapten die een blindengeleidehond hebben, er is een ouder die vanwege een dwarslaesie in een rolstoel zit en de zorg heeft voor twee tieners en we kennen een ouder met een handicap die twee jonge kinderen heeft. Zij wachten allemaal op een aangepaste woning." Voor gewone huizen is de wachttijd niet zolang meent de partij, maar voor aangepaste woningen is de wachttijd wel lang. ,,En dat is een drama voor deze mensen. Het brengt vaak extra pijn, achteruitgang en moeilijkheden met zich mee." Het kan volgens Vaarwerk ook zijn weerslag hebben op het sociaal functioneren van het hele gezin en van invloed zijn op het welzijn van de kinderen. ,,Kinderen moeten kind kunnen zijn en niet een extra hulp in de huishouding."