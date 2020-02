(Te) strenge regels zitten huisvesting arbeidsmigrant in de weg

Twee jaar cel voor voetbal­trai­ner uit Et­ten-Leur na ontucht met pupil

4 februari BREDA - De rechtbank in Breda heeft dinsdag voetbaltrainer Ricardo W. uit Etten-Leur twee jaar cel gegeven, omdat hij in 2018 ontucht pleegde met een pupil van 16. De straf is veel hoger dan de anderhalf jaar, waarvan een halfjaar voorwaardelijk, die was geëist.