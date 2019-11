Te hoge huur: ANWB-winkel vertrekt uit Winkelhart Etten-Leur

ETTEN-LEUR - De ANWB-winkel in Etten-Leur verdwijnt. Na 14 december sluit de zaak in het winkelcentrum definitief de deuren.

Reden is de hoogte van de huur in het winkelcentrum, al zegt ANWB-voorlichter Markus van Tol het in andere woorden: ,,We hebben geen overeenstemming kunnen vinden met de verhuurder. We kwamen er niet uit, dus kiezen we eieren voor ons geld.”

Er vallen volgens Van Tol geen ontslagen: ,,Een deel van de medewerkers zit daar via een uitzendbureau. Voor de vaste mensen vinden we een andere plek in onze organisatie.”

‘Met pijn in het hart’

Wie via de site van de ANWB de winkel in Etten-Leur bezoekt, ziet het vertrek per 14 december 17.00 uur bevestigd.

Tot die tijd is er een uitverkoop en wordt het assortiment niet meer aangevuld.

,,We zaten daar sinds november 2013, en iedereen vond het een heel fijne plek”, weet Van Tol. ,,Het vertrek is dan ook met pijn in het hart, maar we konden niet anders. Dat lijkt allemaal heel kil en bedrijfsmatig, maar zo zit de wereld in elkaar. Gelukkig zijn we in West-Brabant goed met onze winkels vertegenwoordigd”, aldus de voorlichter.