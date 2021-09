Tas boodschappen cadeau? In Etten-Leur en Moerdijk is het geen reden meer om op een uitkering te korten

ETTEN-LEUR/MOERDIJK - Officieel kan een bijstandsuitkering gekort worden als iemand boodschappen krijgt van een familielid, of bijvoorbeeld een prijsje wint bij de buurtbingo. Maar uitkeringsgerechtigden in Etten-Leur en Moerdijk hoeven daar niet meer bang voor te zijn.

In het Noord-Hollandse Wijdemeren moest een vrouw de gemeente duizenden euro's terugbetalen, nadat die ontdekte dat haar moeder haar boodschappen gaf terwijl ze ook een bijstandsuitkering ontving. ,,Dat leidde vorig jaar tot nogal wat commotie”, zegt Frank Vrolijk, wethouder in Etten-Leur.

Ongelijke behandeling

De wettekst waarin staat wat mensen wel of niet mogen krijgen zonder dat het gevolgen heeft voor hun uitkering, is voor verschillende interpretaties vatbaar. Elke gemeente kan zelf afwegen wat wel en niet passend is. ,,Dat kan ertoe leiden dat de ene ambtenaar zulke giften - zoals boodschappen, of geld om een scootmobiel te repareren - anders beoordeelt dan de andere. En zo'n ongelijke behandeling in gelijke gevallen willen we natuurlijk niet hebben.”

Een aantal gemeenten in de regio, waaronder Etten-Leur en Moerdijk, besloot daarom eigen beleidsregels vast te stellen die meer duidelijkheid bieden. Die gaan in oktober in. Daarin staat dat uitkeringsgerechtigden giften tot 1200 euro per jaar kunnen ontvangen - in geld, of in natura - zonder dat het gevolgen heeft voor hun uitkering. Vrolijk: ,,Daar valt zo'n wekelijkse boodschappentas onder, maar bijvoorbeeld ook een broer die een traplift of reparatie voor je betaalt.”

Vertrouwen

Overigens is het volgens de gemeente Etten-Leur nog niet voorgekomen dat daar iemand op een uitkering is gekort, omdat de ontvanger daarnaast giften van een derde had ontvangen. ,,En ik vertrouw erop dat deze regels voorkomen dat daar in de toekomst nog onduidelijkheid over ontstaat.”