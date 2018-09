Talenten op alle disciplines bij Halderbergs Talent

YouTube

De lichten in de zaal gaan uit, tijd voor de vijfde act van de avond. Fenna Bakemans en Fenne van Nijland rennen het podium op, richting twee krukjes. De muziek begint, Shake It Off van Taylor Swift. Het hele liedje lang dansen ze op de muziek, vol met geschud - een verwijzing naar shake - en gespring.



,,Het ging goed!", zegt Fenna. ,,Maar of we gaan winnen? Dat weet ik niet..." Fenne: ,,De dansjes hebben we gevonden, op YouTube. We waren wat aan het zoeken en kwamen ze daar tegen. Het ging wel goed vond ik, was leuk om te doen!"



Voor de jury is het lastig om een keuze te maken, zegt juryvoorzitter Hans Wierikx, tevens wethouder cultuur in de gemeente Halderberge. ,,Er zijn heel veel afwisselende vertoningen, daardoor is het ook moeilijk om een winnaar te kiezen. Wel is het mooi dat een kern als Halderberge zoveel talent op de bühne kan krijgen. We doen het nou al voor de vijfde keer, ieder jaar verbaas ik me er weer over wat voor nieuw talent erbij komt. Het is dan ook belangrijk om aandacht aan de dans en muziek te blijven schenken, om eraan bij te dragen en in het zonnetje te zetten. Zoals we hier bij Halderbergs Talent doen."



De top drie van de avond mag tijdens de uitreiking van de Cultuurprijs op zaterdag 6 oktober een optreden verzorgen.