T.k.t.e.a.b: duivenkot van overleden vriend

Rien de Jong (81) zorgt al sinds begin dit jaar voor de duiven van zijn overleden kameraad Jan. Rijdt iedere dag twee keer op zijn fietsje van de Leur naar het Liesbos om hun hok schoon te maken, ze te voeren en vers water te geven.

,,Maar het wordt mij te veel. Bovendien is dit boeltje van Jan nu verkocht. Dus zoek ik iemand voor de duiven en wat daar maar bij hoort: schalen, klokken, antennes, álles.

Vrijgezellen

Hij liefkoost de vleugels van de grijze geschubte in zijn grote handen. Díe moet op de foto. De doffer won dit jaar wel twaalf prijzen. Creil, Orléans... echte vluchten.

En zo hokken er volgens Rien nog een stuk of twintig prima oudere en jonge duiven in het fraai versleten kot van de gebroeders Jan en Gerrit Dirven. Slagerszonen van Princenhage. Allebei dood. De vrijgezellen woonden al die jaren samen, hier in het buitengebied tegenover het Liesbos.

Hemelen

Rien kende hen al vanaf zijn veertiende. Dat was toen hij bij Slagerij Dirven als knecht de kost moest gaan verdienen. Hij vertrok er uiteindelijk, maar ze bleven vrienden voor het leven. Vorig jaar ging Gerrit hemelen. 85 jaar; hartproblemen. Broer Jan vroeg of Rien hem wilde helpen met die wedstrijdduiven.

Volledig scherm Twee maal per dag fietst Rien de Jong naar het duivenhok van de overleden gebroeders Jan en Gerrit Dirven om de grijze geschubte (foto) en de rest te verzorgen. ,,Wie er goed voor is, mag ze komen ophalen." © pix4profs/petervantrijen ,,Vroeger, in Breda, had ik zelf ook een hok. Maar dat lukt niet echt vanaf een balkonnetje op ons appartement. Rika, mijn vrouw, ziet mij aankomen. Dus ik vond het wel fijn om Jan te mogen helpen. We deden het ook best goed samen."

Belofte

Tot begint dit jaar. De Jong fietste 's ochtends naar zijn maat, maar trof hem aanvankelijk nergens. Niet bij het duivenkot, niet in de schuur of de grote moestuin erachter. Jan lag binnen. Daar vond Rien zijn oude vriend. ,,Hersenbloeding. 88 jaar. Hij heeft nog een paar weken geleefd, in het ziekenhuis en in verzorgingstehuis Den Anbarg, maar het werd niks meer."

Natuurlijk beloofde Rien voor de duiven blijven zorgen. Iedere dag. En de moestuin tussendoor doen. Hij speelde met de nalatenschap van de gebroeders nog mooie wedstrijden bij postduivenvereniging De Snelpost.

Quote Hun duiven waren Jan en Gerrit heilig, maar ik kan niet eeuwig voor ze blijven zorgen Rien de Jong, duivenmelker

Zoektocht

Maar nu is het echt over. Het huis van Dirven is verkocht. Van de aanstaande bewoners mag Rien rustig aan doen met die duiven, maar het boeltje zal toch een keer geruimd moeten worden. Diverse duiven vonden inmiddels hun weg. Rien zoekt voor de rest nog een begeesterde gegadigde.

,,Valt niet mee. De duivensport loopt toch een beetje op zijn eind. Bij De Snelpost was ik nog maar het veertiende lid. En die andere melkers hebben alles al", verzucht De Jong voor het Dirven-kot in de machtige najaarszon.

,,Weet je, het mooist zou een jonge liefhebber zijn. Het gaat niet om het geld, da's niet belangrijk. Hoe zeggen ze dat? Te koop tegen elk aannemelijk bod. Als iemand er goed mee is, mag het ook voor niks."