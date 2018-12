Syrische kapper voelt zich thuis in Etten-Leur: ‘Ik word gezien als mens en niet als vluchteling’

Steeds minder leerlingen in West-Bra­bant zitten thuis verstoken van onderwijs

8:00 BREDA - Het aantal leerlingen in West-Brabant dat thuis zit in afwachting van passend onderwijs of zorg, neemt in rap tempo af. Vorig schooljaar telde de regio 116 zogenoemde thuiszitters, tegenover 148 in het schooljaar 2016/2017.