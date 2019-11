Sybrand Heerma van Voss: een man die nooit koos voor gebaande paden

Filmavond IVN Et­ten-Leur over natuurge­bie­den

22 november ETTEN-LEUR - Donderdag 28 november houdt IVN Etten-Leur een filmavond met twee films over natuurgebieden in Brabant. De maker van de films is Mark Kapteijns, boswachter en terreinmedewerker van Brabants Landschap. Kapteijns werkt ook twee dagen in de week als natuurcineast om voor Brabants Landschap de flora en fauna in de provincie vast te leggen. De filmmaker won de afgelopen jaren veel nationale en internationale prijzen voor zijn werk. De films die donderdag worden vertoond, zijn recent.