Swingend dorpsfeest Etten-Leur nodigt uit tot dansen

Van de Spice Girls met ‘Wannabee’ in anderhalve minuut naar ‘Whatever you want’ van Status Quo. DJ FeestRay, de dj van dienst, draait er zijn hand niet voor om. Nadat eerder op de middag de jaren negentig-nostalgie al hoogtij vierde met Mental Theo en 2 Brotherts on the 4th Floor, is het aan het begin van de avond de beurt aan een meer recente ster: Tino Martin. De Haagse volkszanger blaakt van het zelfvertrouwen als hij tegen negenen het podium betreedt. ,,Ik zie het al", zegt hij met een kennersblik. ,,'t is een leuk feestje hier." Geroutineerd brengt Marin zijn bekendste nummers, waarna de dj het weer even van hem overneemt en ‘Cotton eye Joe’ het publiek in slingert. Het publiek in Etten-Leur was het nummer nog niet vergeten, zo bleek.