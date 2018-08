Suppen, hoe moeilijk kan dat zijn?

VIDEO Drama Et­ten-Leur: 'Gezin woonde al 3 jaar in schuur om oom te verzorgen'

19:30 ETTEN-LEUR - Bij een uitslaande brand in een schuur aan de Nieuwe Kerkstraat in Etten-Leur is in de nacht van zondag op maandag een 32-jarige vrouw om het leven gekomen. Haar man (30) raakte zwaargewond en ook haar kind van twee jaar is gewond. Ze hebben onder meer brandwonden opgelopen. Het ongeloof was groot. ,,De hele gemeente leeft mee", liet een woordvoerder van de gemeente Etten-Leur weten.