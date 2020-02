Superslim kantoor in Etten-Leur wekt meer energie op dan het verbruikt

Neuzen in Et­ten-Leur één kant op, voor plannen duurzame energie

18 februari ETTEN-LEUR - Wat meer aandacht voor energie bespáren zou prettig zijn, vindt het merendeel van de gemeenteraad in Etten-Leur. En ‘iets meer ambitie’ is volgens sommige fracties ook welkom. Maar over het algemeen kunnen de lokale politici zich goed vinden in de Regionale Energie Strategie, die de plannen voor duurzame energie in de regio op een rij zet.