Subsidie maakt coronaproof winter íets makkelijker voor Nieuwe Nobelaer

Met dit geld kan Nieuwe Nobelaer het evenementenplein beter aanpassen aan de eisen van deze rare tijd, zegt adjunct-directeur Colinda Vergouwen. ,,Tijdens ons zomerfestival Volare hielden we hier ook bijeenkomsten. Maar de stoelen waren toen niet goed geschikt om lang op te zitten. En in de winter wordt het in deze ruimte, met veel enkel glas, erg koud. Dat kunnen we nu oplossen. We denken aan comfortabel meubilair, heaters, doeken om de akoestiek te verbeteren, en verbetering van licht en geluid.”

Zo is de ruimte achter de hoofdingang hopelijk al eind november beter geschikt om deze herfst en winter bijeenkomsten te houden. Bijkomend voordeel is dat Nieuwe Nobelaer de zaal flexibel in kan zetten, omdat er verplaatsbaar meubilair komt. ,,In onze grote zaal kunnen we de stoelen niet zomaar verplaatsen. Op het plein kan dat wel. Dus of er straks nou 30, 60 of 100 mensen in een zaal mogen: het evenementenplein kunnen we daar goed op aanpassen.”