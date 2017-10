Stroomstoring in Etten-Leur

Debuut Debuut Meijers overschaduwd door nederlaag: 'Op zo'n avond hoop je te winnen'

21 oktober Bart Meijers stond er direct na afloop van NAC - PEC Zwolle (0-2) verslagen bij ,,Natuurlijk hoop je bij je debuut te winnen. Net als vorig jaar in de eerste divisie tegen Volendam. Nu zit ik vooral met een teleurgesteld gevoel", zei hij over de dag waar hij zo lang naar uit had gekeken. In de 18e minuut was het zover toen hij de geblesseerde Pablo Mari mocht vervangen.