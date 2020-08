Stroomstoring in deel van Etten-Leur: ruim 1000 huishoudens zonder stroom

Advocaat wil vrijspraak na uitblijven onderzoek naar oorzaak uitbranden camper: ‘Ik steek nooit spullen in brand’

20 augustus ETTEN-LEUR/BREDA - Omdat de oorzaak van de brand in een camper in Etten-Leur niet is onderzocht, wil advocaat Dirk Stoof vrijspraak voor verdachte René N. ,,Het is niet uit te sluiten dat de brand per ongeluk is ontstaan.''