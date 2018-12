‘Stripke’ van Etten-Leur leeft voort in eik langs het spoor

Stichting spoort AED-dief zelf op: 71-jarige man in Rilland aangehou­den

17:23 RUCPHEN/ETTEN-LEUR - Niet alleen in Rucphen zijn vorig weekend AED's gestolen. Ook in Etten-Leur zijn er drie gestolen. Stichting Hartveilig Etten-Leur heeft op eigen initiatief de 71-jarige man uit België in Rilland opgespoord. Die is vanmorgen door de politie daar aangehouden.