Strengere aanpak fraude leidt tot daling uitkeringen in West-Brabant

Volgens woordvoerder Erik Jacobs van het Werkplein zijn meer medewerkers ingezet om fraude met uitkeringen op te sporen. Waar voorheen ‘slechts’ om enkele bewijsstukken gevraagd werd, is in 2018 echt uitgezocht of mensen wel recht hadden op die uitkering. ,,Of dat ze bijvoorbeeld zwart bijklusten en dus elders inkomen vandaan haalde", zegt Jacobs.

Het Werkplein verstrekt nu 3.856 bijstandsuitkeringen, een daling van 6,7 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. Het afgelopen jaar werden 575 mensen naar werk begeleid. In 105 gevallen ging het om garantiebanen, terwijl was ingezet op 80. Garantiebanen zijn bedoeld voor mensen die in een reguliere baan niet volledig meekunnen, maar met begeleiding bijvoorbeeld wel kunnen worden ingezet in bijvoorbeeld de logistiek of een pension. Werkgevers worden gecompenseerd voor die banen.

Het bestuur van het Werkplein is trots dat de doelstelling van een bestandsdaling van 3% ruimschoots behaald is. Daarnaast laten de cijfers een grotere daling zien dan de landelijke ontwikkeling. Het CBS meldde onlangs een landelijke daling van 5,0% tussen september 2017 en eind september 2018. De daling van het aantal bijstandsuitkeringen in de regio in dezelfde periode was 6,6%.