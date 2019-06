Streetleague Etten-Leur: 'Voetbal is het middel, meedoen is het doel'

VVD Brabant wil jacht op overlast­gans openen

19:00 BREDA - VVD-Statenlid Roel Gremmen wil van het provinciebestuur weten of het geen tijd wordt om de jacht op met name de Grote Canadese gans te openen. Daarmee heeft de overlast die ganzen in het Valkenberg in Breda veroorzaken nu ook de aandacht van de Provinciale Staten van Brabant bereikt.