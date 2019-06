Streekomroep West-Brabant vraagt dit jaar geen geld meer van gemeenten

Opknappen Et­ten-Leurs stationsge­bied begint binnenkort

15 juni ETTEN - LEUR - De facelift van het stationsgebied in Etten-Leur begint na de zomervakantie. Het werk wordt in fases opgeknipt en neemt waarschijnlijk enkele jaren in beslag. Als eerste is de bloemenkiosk aan de beurt dat een nieuwe plek krijgt pal naast het bestaande pand. Als het nieuwe onderkomen klaar is, gaat het oude tegen de vlakte om de entree van het station ruimer en makkelijker toegankelijk te maken.