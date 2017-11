Streekomroep Ons West-Brabant mag uitzenden, Media4U is grote verliezer

Zij adviseren hun gemeenteraden om het Commissariaat voor de Media te vragen de zendvergunning voor vijf jaar aan Omroep Ons West-Brabant te gunnen. Aanstaande dinsdag wordt het voorstel van de vier colleges dus als eerste voorgelegd aan de raadsleden van de gemeente Moerdijk.

Media4U

Grote verliezer in de race om de zendlicentie als lokale publieke media-instelling is Stichting Media4U uit Etten-Leur. Voorzitter Désirée Wolfhagen is terughoudend in haar reactie: ,,Het gaat nog maar om een voorstel aan de raad van één gemeente. Het is nog afwachten of alle gemeenteraden zich achter het voorstel scharen."

Beide omroeporganisaties hebben op 25 oktober in Etten-Leur aan de vier betrokken gemeenteraden een presentatie gegeven van hun plannen. Op basis daarvan is een oordeel gevormd. ,,We zijn bijna unaniem tot de slotsom gekomen dat omroep Ons Brabant de voorkeur verdient", licht wethouder Eef Schoneveld van Moerdijk toe.

Zekerheid

In feite kwam het neer op een keuze tussen avontuur en zekerheid, is zijn conclusie. ,,Wij kiezen voor zekerheid." Omroep Ons West-Brabant, voorheen Stichting Streekomroep voor West-Brabant, wint op dat punt met afstand van haar rivaal. De omroep is deze zomer ontstaan uit een fusie van van vier lokale omroepen van Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk en Zundert.

Schoneveld: ,,Deze club kan bogen op veel ervaring, en kennis, ze heeft de nodige apparatuur en kan putten uit 150 vrijwilligers." Stichting Media4U is een heel ander verhaal: deze omroep is pas deze zomer begonnen en zendt alleen uit in de gemeente Etten-Leur.

Daarentegen scoort Media4U weer beter op het gebied van vernieuwende plannen. Maar, zo staat in het rapport, 'de vraag is in hoeverre deze realistisch en waar te maken zijn.'

Advies

Na besluitvorming door de vier betrokken gemeenteraden wordt medio december definitief advies uitgebracht aan het Commissariaat voor de Media. Dat neemt vervolgens een besluit over de verlening van de zendmachtiging, die voor een periode van vijf jaar wordt verstrekt. Pas in de loop van 2018 komt de financiering aan bod.