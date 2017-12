Stratenmakersbedrijf De Krom uit Etten-Leur is 'Brabants Beste'

Gemeente bouwt geen toilet op station Etten-Leur, NS is laatste hoop voor reizigers met hoge nood

13 december ETTEN-LEUR - In het ontwerp-bestemmingsplan voor het voorplein bij het station in Etten-Leur wordt met geen woord gerept over de komst van openbare toiletten. Het ontbreken van wc's is al jaren een discussiepunt als het om de voorzieningen rond het station gaat.