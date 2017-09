Straatrace herleeft komend weekeinde op circuit in Etten-Leur

De in Rucphen gevestigde stichting VGBM Classic Racing, hoopt voor meerdere jaren die oude tijden weer te laten herleven. Al gaat dat om veiligheidsredenen en door de toegenomen verkeersdrukte niet meer op het vroegere circuit over de Klappenberg, Rijsbergseweg, Sprundelsebaan en Zundertseweg. Daar waren de races destijds enorm populair en op dat oude circuit werden zelfs nog gestreden om nationale titels.

Rondjes

Officieel is er zaterdag en zondag geen sprake van een echte race, maar de organisatoren Corné van Ginneken en Arie de Man weten ook wel dat de deelnemers die twee dagen niet zomaar naar Etten-Leur komen om wat rondjes te draaien. ,,Voor de deelnemers is het de kunst om de rondjes van twee kilometer zo gelijkmatig mogelijk te rijden. Dat is lastig, want daar kun je nauwelijks op trainen. Die gelijkmatigheid is ook bepalend voor de uitslag. Zo hoort het ook, want de deelnemers rijden met verschillende vermogens. Iemand met een motor uit de jaren vijftig kan anders nooit op tegen een moderne motor. Wij houden het bewust laagdrempelig. Ook met het oog op veiligheid. Het is geen TT'', zegt Arie de Man die met zijn mede-organisator nog regelmatig aan dit soort evenementen deelneemt.

,,In Nederland zijn er nog een stuk of tien van dit soort wedstrijden per jaar. Meestal ergens in de buurt van Zwolle of rond de Veluwe. In België zijn er meer. Daar bestaan de oudere wedstrijden nog steeds. Maar in onze eigen provincie is er niks meer. Dat was voor ons een reden om het in Etten-Leur weer eens te proberen'', zegt De Man.

Bij een eerste verzoek, reageerde de gemeente Etten-Leur niet meteen enthousiast. Een tweede poging leverde meer succes op.

Endurance Racedemo

Zaterdagavond om 18.00 uur begint het evenement met een drie uur durende Endurance Racedemo. Vijftien duo's wisselen elkaar steeds af. ,,Na maximaal een half uur moet er gewisseld worden. Maar meestal wisselen de coureurs al veel eerder'', aldus De Man.

Op de tweede dag komen er tussen 10.00 en 18.00 uur diverse klassen (ook zijspannen) op de weg. Alle motoren van de in totaal 80 deelnemers zijn minimaal dertig jaar oud. ,,Het leuke is dat Hans de Wit uit Bergen op Zoom zondag tot de deelnemers behoort. Hij draait al jaren mee. Een van zijn allereerste wedstrijden heeft hij in de jaren zeventig in Etten-Leur gereden'', zegt De Man.